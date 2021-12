"De landbouw zal meer voedsel moeten produceren, willen we in de toekomst hongersnood vermijden." Dat zegt Koen Quaghebeur van Globachem in De Toekomstfabriek, ons zondagsmagazine over innovatie in Limburg. Het Truiense familiebedrijf Globachem maakt gewasbeschermingsproducten, die ervoor zorgen dat landbouwers minder oogst verliezen aan bijvoorbeeld schimmels en insecten. "Gewasbescherming zal ervoor zorgen dat onze boeren in de toekomst meer opbrengsten uit hun gronden halen", aldus Quaghebeur.