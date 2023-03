In het handbal hebben de Red Wolves gisteren met 24-26 van Griekenland verloren. Het was de derde nederlaag in evenveel wedstrijden voor de Belgen in de EK-kwalificatiecampagne. Daardoor is het Europees kampioenschap volgend jaar in Duitsland ver weg. De Red Wolves kunnen zo de positieve sfeer die ontstaan was na de eerste WK-deelname niet verzilveren. Meer nog: verschillende ervaren sterkhouders denken hardop aan het einde van hun carrière bij de nationale ploeg.