Kleuterscholen kunnen weer open op 2 juni, lagere scholen vanaf 5 juni

Net als alle studenten zit ook de 21-jarige Maasmechelse dj/producer Tom Nash (Tom Knarren) met zijn neus in de boeken, want begin juni starten voor hem de eindexamens. En om al zijn medestudenten van op afstand een hart onder de riem te steken, maakte hij speciaal voor hen een muzieklijst om te blokken. Tom combineert het 1ste en 2de jaar van de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Hasseltse Hogeschool PXL. En dat is best een lastige combinatie, want hij combineert het studeren met de promotie van zijn nieuwe single 'Bonnie & Clyde'. "Vorige week kwam het nummer officieel uit en de reacties zijn overweldigend. Na 'On Your Side', mijn debuutsingle die Lost Frequencies draaide in zijn radioshow en ondertussen meer dan 150.000 keer werd gestreamd, zorgt mijn nieuwste voor de bevestiging. Woensdagavond draaide ik nog op Versuz- en Topradio een druk beluisterde dj-set. Niet normaal hoeveel positieve reacties er tijdens en na afloop via de sociale media binnenstroomden. Heerlijk!" AnnulatiesHet enthousiasme rond zijn nieuwe single 'Bonnie & Clyde' is voor Tom Nash een opsteker, want net als bij zijn collega-dj's stuurde het coronavirus zijn planning helemaal in de war. Heel wat festivals en dj-sets zijn gecanceld, waaronder een doortocht op de mainstage van het populaire Hype-O-Dream, jaarlijks goed voor meer dan 10.000 bezoekers. Bloklist "Bij de lancering van mijn nieuwe single kreeg ik de steun van mijn medestudenten en als dank aan hen en iedereen die in de blok zit en straks eindexamens heeft, besloot ik om een eigen muzieklijstje aan te maken op Spotify met een selectie van wat ik 'de beste songs voor het blokken' vind. De bedoeling is dat ik hem elke week vernieuw en wie leuke muziektips heeft, mag ze mij via de sociale media altijd bezorgen. Ik ben inderdaad het type student dat op frequente tijdstippen nood heeft aan een blokpauze en goede muziek. Songs die je opladen en extra energie bezorgen. Wat ik me daar bij voorstel, vind je terug in mijn lijstje en ik hoop dat iedereen er net als ik veel plezier aan mag beleven", zegt Tom Nash enthousiast. HIER vind je de Spotify-bloklist van Tom Nash.