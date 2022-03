Klopjacht in Membruggen nadat man politiecontrole ontvlucht

door David Bijnens

De politie heeft gisteravond in Riemst een klopjacht gehouden op een man die met een gestolen nummerplaat rondreed. De verdachte weigerde eerder in Tongeren voor een controle te stoppen en nam de vlucht. Daarop zette meerdere politieploegen de achtervolging in.

De vluchtpoging eindigde in de Rijckestraat in Membruggen, waar het voertuig uit de bocht ging. De bestuurder vluchtte hierop te voet weg en liet zijn negenjarig dochtertje samen met een passagier in de auto achter. Met de hulp van een politiehelikopter werd de verdachte snel opgespoord en gearresteerd. Hij werd intussen ook verhoord door de politie Tongeren-Herstappe. Later wordt beslist of hij voor de onderzoeksrechter moet verschijnen.