Klopjacht op verkrachter in Sint-Truiden: vrouw staat oog in oog met vluchtende verdachte

Woensdagavond is in de Sportlaan in Bree een 41-jarige man gearresteerd voor het stelen van een winkelkar vol verzorgingsproducten. De verdachte is donderdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter. De 41-jarige man probeerde woensdag rond 17u30 in een supermarkt in de Sportlaan een volle winkelkar te stelen. De man plaatste 142 verzorgingsproducten in de kar en dekte dit af met een deken. Toen de man de winkel wilde verlaten, werd hij door de winkeldetective tegengehouden voor een controle. De verdachte zette het meteen op een lopen. De winkeldetective kon hem met de hulp van enkele omstaanders overmeesteren en staande houden tot Politie CARMA ter plaatse kwam. De verdachte werd gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. De gestolen goederen werden teruggegeven aan de winkel. De veertiger is bij de politiediensten reeds gekend voor meerdere diefstallen en stond ook geseind in meerdere dossiers. De man verscheen donderdagavond in Tongeren voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden.