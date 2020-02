Een koe stoot minder methaan uit als ze bierdraf krijgt. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Door nevenstromen van brouwerijen en andere voedingsindustrieën in veevoeder in te mengen, kan de melkveesector duurzamer worden.

Uitdagingen voor de melkveesector

Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, is de helft methaan (51%) – de rest is lachgas (26%) en CO2 (23%). Methaan ontstaat bij de vertering van voeder in de pens (de eerste maag) van de koe en wordt opgerispt en uitgeademd. Om deze methaanuitstoot drastisch te kunnen verminderen, onderzoeken specialisten al langer wat een koe best kan eten. Onderzoekers van het ILVO hebben nu een aangepast rantsoen voor melkkoeien uitgewerkt. Daarbij wordt de klassieke fractie sojaschroot vervangen door lokale reststromen uit de voedingssector: bierdraf (brouwerijen) en koolzaadschroot (olieverwerkende industrie). Precies de combinatie van deze twee nevenstromen is belangrijk, zo blijkt uit de resultaten.



Ecologische voetafdruk daalt met 31 procent

Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur afdeling Dier bij ILVO: "De koeien gingen daardoor 13% minder methaan uitstoten per liter geproduceerde melk. Door deze nevenstromen te gebruiken, hoeven er ook geen andere grondstoffen, zoals extra soja, in het rantsoen ingemengd te worden. Dat vermindert de uitstoot van broeikasgassen, wat een belangrijke klimaatwinst oplevert. Zo daalde de ecologische voetafdruk van een liter melk met maar liefst 31%."



Limburgse boer en Limburgse brouwerij werken samen

Melkveebedrijf Nagels in Alken telt vandaag 166 melkkoeien en mengt al meer dan 20 jaar nevenstromen uit de voedingsindustrie in het veevoeder. Zaakvoerder Raf Nagels: "Zeker een kwart van het rantsoen van onze koeien bevat bijproducten uit de voedingssector, voornamelijk bierdraf van de brouwerij en bietenperspulp van de suikerverwerking."

De boerderij gebruikt de bierdraf van de Cristal brouwerij van Alken-Maes. "Dat is een mooie Limburgse samenwerking. Elke maand nemen we zo’n 30 ton af. Bierdraf, dat vooral uit de kaf- en eiwitdelen van de brouwgerst bestaat, verhoogt niet alleen het eiwitgehalte in het voederrantsoen. Het zorgt ook voor een tragere vertering in de pens en stimuleert zo de spijsvertering. De draf zit natuurlijk ingemengd in het voeder, maar koeien eten het ook graag. Beter voor de koe én beter voor het milieu: win-win, dus," vertelt Nagels.