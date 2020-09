Koen Vanmechelen wint prijs met expo in Venetië

Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen cureert samen met de Franse Nadja Romain in Venetië een expo met 64 uitsluitend vrouwelijke kunstenaars. De expo is vandaag ook in de prijzen gevallen.

Via 'UNBREAKABLE: Women in Glass' onderzoeken de 64 kunstenaressen de onbreekbare fragiliteit van een nieuwe samenleving die verrijst uit het puin van een wereldwijde pandemie. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Fondazione Berengo. De tentoonstelling brengt een ambitieuze line-up van kunstenaressen uit Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië. Ze onderzoekt de creatieve mogelijkheden van glas en de verrassende diversiteit van kunstwerken gecreëerd door vrouwelijke kunstenaars. De curatoren maakten een selectie uit het indrukwekkende 30 jaar oude archief van Berengo Studio, in combinatie met nieuwe sculpturen die gemaakt werden in de naweeën van de lockdown.

Voor Koen Vanmechelen is het vertrouwd terrein. Venetië en zeker Murano zijn zowat zijn tweede thuis. Al meer dan 20 jaar werkt de Belgische kunstenaar er in de glasovens van de bekende Berengo Studio en neemt hij deel aan verschillende tentoonstellingen, als kunstenaar en curator. "In al die jaren heb ik vele vrouwelijke kunstenaars ontmoet. Nog veel te vaak staan ze aan de zijlijn van de kunstwereld. Het is hoog tijd dat de creativiteit en ziel die ze vertalen in hun werk, aangewakkerd door het vuur van de ovens, het juiste platform krijgt."

"UNBREAKABLE is een doorbraak," stelt Vanmechelen resoluut vanuit een nieuw Venetië. "Deze expo is een kind van de pandemie. Ze staat voor een herstel, een hergeboorte, een big bang. Het fragiele van het glas en de exclusieve focus op de kracht van vrouwelijke kunstenaars symboliseren een nieuw startpunt. Samen staan beide componenten voor zorg en voor een nieuwe wereld. Daarin staat het vrouwelijke cruciaal."