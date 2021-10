Koning bezoekt morgen H.Essers

door Dirk Billion

Koning Filip komt morgen naar de hoofdzetel van de logistieke groep H.Essers in Winterslag bij Genk. De vorst wil er zijn licht opsteken in de aanloop van een koninklijke missie naar Denemarken later deze maand. In Kopenhagen wil Zijne Majesteit weten waarom de activiteitsgraad er zoveel hoger is dan in ons land. Essers heeft ook een vestiging in Denemarken en zal morgen aan de vorst tonen hoe het enorme inspanningen moet doen om de 350 vacatures in Limburg in te vullen.