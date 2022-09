Koning Filip bezoekt Tuinen van Waterschei in Genk

De gesprekken met de cd&v over de crisis in de Vlaamse regering liggen stil. Cd&v is gisteren niet bij het overleg betrokken geweest. Mogelijk komt er vandaag nog een initiatief om verder te onderhandelen over de ontstane patstelling rond het groeipakket. De discussie over de indexering van het kindergeld leidde maandag tot het uitstel van de Septemberverklaring. De bal ligt in het kamp van regeringsleider Jan Jambon. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En als partij hebben wij onze breekpunten al veel eerder op tafel gelegd. Er is veel kostbare tijd verloren. Zo klinkt het bij de cd&v-burgemeesters die wij contacteerden. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat er tegen morgen een doorbraak is.