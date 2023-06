Konings krijgt vergunning voor nieuwe fabriek op voormalige Ford-site

De deputatie verleent een omgevingsvergunning aan Genk Green Logistics en Konings voor de bouw en exploitatie van een nieuwe fabriek op de voormalige Ford-site in Genk. De nieuwe fabriek van Konings zal gebruikt worden voor het produceren en bottelen van alcoholische en niet-alcoholische dranken.

Het bedrijf uit Zonhoven produceert in opdracht van en volgens het recept van de grootste drankenproducenten ter wereld: Coca-Cola, Pepsico, Heineken, AB InBev en grote stand-alonemerken als Fever-Tree, Jack Daniëls en Bacardi. De Konings fabriek in Genk is in een eerste fase goed voor een investering van 40 miljoen euro. De nieuwe fabriek is 30.000 vierkante meter groot en wordt opgetrokken door Genk Green Logistics. De opstart van de productie is voorzien in september 2023. “We zijn bijzonder trots dat wij op deze historische site als eerste productiebedrijf aan de slag gaan”, zegt CEO Axel Vuylsteke van Konings.

Twee blikkenlijnen

De basisvergunning is voor een nieuwe vestiging. In een eerste fase wordt er één blikkenlijn geplaatst en in gebruik genomen. In een tweede fase komt er daar nog een tweede bij. Er zijn ook voldoende mogelijkheden tot verder uitbreidingen in de toekomst. “Met deze vergunning kunnen ze voluit investeren in de bouw én exploitatie van een nieuwe fabriek in Genk”, aldus gedeputeerde Inge Moors (cd&v). “Tijdens het tweede openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. Het College van Burgemeesters en schepenen van Genk staat ook positief tegenover de investering. Zeker omdat het heel wat tewerkstelling met zich meebrengt.”