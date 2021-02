Koudegolf: grootste bouwverlet in tien jaar

Zestig Belgische bedrijven vragen aan de regering een wettelijk kader om ethisch te ondernemen, met respect voor de mensenrechten en het milieu. Eén van de initiatiefnemers is de Limburgse kledingketen JBC. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir belooft hier namens de federale regering werk van te maken. JBC waakt er zorgvuldig over waar en in welke arbeidsomstandigheden de kledij, die in de winkels verkocht wordt, in de lageloonlanden gemaakt wordt. Want ondernemen is meer dan winst maken. JBC vindt dat die regels dan wel voor iedereen, ook voor de concurrenten moeten gelden.