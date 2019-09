KRC Genk en STVV halen opgelucht adem na transferdeadline

Het is vandaag niet alleen de eerste schooldag, ook TVL Sportcafé begint aan een nieuw seizoen in een gloednieuwe studio en we gaan al meteen 20 jaar terug in de tijd. Want net als nu vertrok toen de trainer van Racing Genk na de landstitel naar een andere Belgische club. Nu was dat Philippe Clement, toen trok Aimé Antheunis de deur achter zich dicht aan het stadionplein. Maar zijn populariteit bleef al die jaren intact.