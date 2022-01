Kris Claes neemt afscheid van Voka Limburg

Het Limburgse bedrijf Bandit, dat gespecialiseerd is in de productie van mistgeneratoren als inbraakbeveiliging, gaat die technologie nu ook gebruiken om ruimtes te desinfecteren. De onderneming krijgt 373.500 euro steun van de Vlaamse overheid om het project uit te rollen. Bandit is een bedrijf uit Opglabbeek dat sinds 1992 actief is in de beveiligingssector. Zij produceren mistgeneratoren die een dikke mist creëren via een alarmsysteem wanneer er ingebroken wordt. De mist moet criminelen afschrikken en hun inbraakactiviteiten bemoeilijken. Door de coronacrisis kwam het bedrijf op het idee haar mistgeneratoren te transformeren, zodat de technologie voortaan gebruikt kan worden om ruimtes in bijvoorbeeld de horeca, bedrijven of zorgsector automatisch en naar alle normen te desinfecteren en het coronavirus te neutraliseren. Voor de realisatie van deze technologie werkt Bandit samen met gespecialiseerde partners. In totaal zal de investering ruim 1,2 miljoen euro kosten. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) steunt 30% van de investering omwille van het innovatieve karakter in het kader van de coronacrisis. De 373.500 euro steun aan het transformatieproject zal onder andere dienen voor de opzet van het productieproces en de assemblage van de toestellen. Datwyler Ook een andere Limburgse onderneming krijgt financiële steun van de Vlaamse regering in het kader van de coronacrisis. Datwyler Pharma Packaging Belgium uit Alken ontvangt 1 miljoen euro voor de productie van ‘Rigid Needle Shields’. Dat zijn verpakkingsonderdelen die ervoor moeten zorgen dat zowel de naalden van de vaccin-spuiten als het medisch personeel beter beschermd worden.