Gijzeling 13-jarige jongen: politie werkte samen met Amerikaanse autoriteiten

In de nacht van 20 op 21 april 2020 vond er in de omgeving van Genk een gewelddadige ontvoering plaats van een kind van 13 jaar. De ontvoerders drongen gemaskerd en zwaar gewapend de ouderlijke woning binnen en namen het slachtoffer met geweld mee. Er werd onmiddellijk een grondig onderzoek opgestart onder leiding van het parket Limburg, met ondersteuning het Parket-Generaal Antwerpen en het Federaal parket.

Het onderzoek werd gevoerd door de FGP Limburg, in nauwe samenwerking met de lokale en federale politie van Antwerpen, de lokale politie CARMA (regio Genk), de speciale eenheden, en de centrale directie van de federale politie. De FGP Limburg werkte vanaf het begin van het onderzoek permanent met 25 mensen 24/7 aan dit onderzoek. Hierbij kregen zij op regelmatige tijdstippen bijstand waardoor er meer dan 100 mensen aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ook op internationaal vlak was er een goede samenwerking met Nederlandse, Franse en Amerikaanse justitiële en politionele autoriteiten.

Ontvoerders contacteerden familie 2 keer

De ontvoering heeft 42 dagen geduurd. Tijdens deze 42 dagen zijn er veelvuldige contacten geweest tussen de ontvoerders en de familie waarbij er losgeld geëist werd. De ontvoerders hebben 2 x een teken van leven gegeven, dat gebeurde telefonisch. Over de eventuele betaling van een losgeld wordt er geen informatie vrijgegeven.

"Slachtoffer stelt het verrassend goed"

"In heel deze periode werd ten allen tijde het belang van het kind vooropgesteld. Na bijzonder grondig en heel intens speurwerk kwamen verschillende verdachten in beeld. Uiteindelijk werd het kind vrijgelaten op 1 juni 2020, kort na middernacht," vertelt de Limburgse procureur Guido Vermeiren tijdens de persconferentie. Volgens Kris Vandepaer van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, stelt het 13-jarige slachtoffer het verrassend goed. "Hij houdt zich bijzonder sterk, en is gezond. Het is een onvoorstelbaar trauma, en daarom wordt de familie mentaal bijgestaan."

7 verdachten opgepakt

Na de vrijlating van het kind werd er onmiddellijk een grootscheepse actie opgestart waarbij 7 verdachten werden opgepakt voor verhoor. Deze verdachten komen uit zowel de regio Antwerpen, als Limburg. De onderzoeksrechter zal later beslissen of lastens deze personen een aanhoudingsbevel zal worden afgeleverd.