K’s Choice, De Mens en Emmy d’Arc op gratis Peerse Feesten

En we eindigen met schilderkunst van de bovenste plank. Daarvoor moeten we wel naar Antwerpen. Want daar exposeert kunstenaar Ivan Popovic met zijn tentoonstelling Silent Fragments. Popovic, die geboren werd in Genk en opgroeide in Maasmechelen, heeft al een indrukwekkende carrière van 50 jaar achter de rug, en is volgens kenners een zwaar onderschat kunstenaar. Zijn werk wordt omgeschreven als gelaagd, en vooral tijdloos. Bijna beleefde hij zijn grote internationale doorbraak in New York, maar daar staken de aanslagen van 11 september in 2001 een stokje voor.