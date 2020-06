Verdachte gearresteerd na nachtelijke schietpartij in Genk

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst voerde zondag een huiszoeking uit in de Kruisstraat in Hoeselt. De huiszoeking kadert binnen een lopend onderzoek naar een lokale drugsdealer. In de woning trof de politie twee bidons met een verdachte stroperige vloeistof aan. Vermoedelijk gaat het om een vloeibare variant van speed. De vloeistoffen werden in beslag genomen door de politie. Er werd voorlopig niemand gearresteerd. De huiszoeking kwam er nadat de politie tijdens de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00u een verdacht persoon aantrof in het centrum van Hoeselt. Deze persoon was onder de invloed van GHB en had 10 ml vloeibare drugs op zak, die hij net bij zijn dealer had gekocht. De 44-jarige druggebruiker had geen vaste verblijfplaats en werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. De politie stelde de nodige pv’s op. Rond 04.00u volgde een huiszoeking met een federale drugshond in de Kruisstraat. In de woning van de drugsdealer trof de politie twee bidons met een verdachte stroperige vloeistof aan. De vloeistof testte negatief voor GHB. De 40-jarige bewoner werd niet gearresteerd. Wel nam de politie een gsm en een luchtdrukpistool in beslag. Op het commissariaat in Bilzen testte de vloeistof wel positief voor amfetamines. Vermoedelijk gaat het om een vloeibare variant van speed. De vloeistof, met een totaalgewicht van 1.100 gram, werd in beslag genomen. Een kleine hoeveelheid werd opgestuurd naar het NICC in Brussel voor testing. De lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst voert het verdere onderzoek.