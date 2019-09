Kunstenares leert bezoekers genieten stilte op C-Mine

Maxim Renard, masterstudent Vrije kunsten aan School of Arts PXL-MAD, is curator van de tentoonstelling 'Time Will Tell' in Tongeren. 300 bezoekers telt de expo al na drie dagen en dat komt door de bekende kunstenaars die aan de student werken hebben uitgeleend. Denk aan Luc Tuymans, maar ook Lieven Segers of Koen van den Broek. De tentoonstelling loopt in het prachtige decor van de Ursulakapel in het hart van het oude Tongeren en kadert in het cultuurfestival Moment.