Kuringen vermindert verkeer Diepstraat met 1.100 auto's per dag

Afgelopen vrijdag hield de Vlaamse Belastingdienst samen met de Douane en de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles op de Ringlaan in Lummen en op de Noord-Zuidverbinding (N74) in Zonhoven. In totaal werden er 2.063 voertuigen gecontroleerd. De Vlaamse Belastingdienst onderschepte 17 bestuurders die hun verkeersbelasting niet betaald hadden en inde hiervoor een bedrag van 9.885,27 euro. De Douane vorderde een bedrag van 775 euro aan achterstallige boetes. Eén vrachtwagen werd getakeld omdat de chauffeur zijn achterstallige boete van 8.117 euro niet ter plaatse kon betalen. De politie Limburg Regio Hoofdstad inde onmiddellijk een vijftigtal boetes voor onder andere het niet-dragen van een veiligheidsgordel of het gebruik van de gsm achter het stuur. Vijf bestuurders onder invloed van verdovende middelen Ook werden er vijf bestuurders onder invloed van verdovende middelen uit het verkeer gehaald. Eén bestuurder had drugs op zak. Eén wagen werd getakeld omdat de bestuurder geen geldige verzekering kon voorleggen. Er werd ook een getuned voertuig van de weg gehaald, dat werd afgekeurd bij de autokeuring.