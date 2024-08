Laatste week van de vakantie wordt zomers

Deze week wisselen wolken en zon elkaar af en komt het ook af en toe tot een bui. De meeste neerslag valt op zaterdag. Maximumtemperaturen liggen tussen 20 en 23 graden. In de laatste week van de vakantie neemt de buienkans af en gaat de zon meer schijnen. Dan lopen de maxima op tot zomerse waarden.

Deze week is het prima zomerweer in heel het land. De zon schijnt soms flink, maar af en toe komen ook buien voor. Vooral zaterdag is overal lange tijd kans op buien. Naast een enkele bui op vrijdag kan het dan soms ook stevig waaien. In de kustgebieden kan de wind dan lokaal windkracht 6 bereiken. Elders is het veelal windkracht 4 of 5. De temperaturen liggen dagelijks tussen 20 en 23 graden.

Oplopende temperaturen en flink zonnig

Voor de zonliefhebbers is er volgende week goed nieuws, want er zijn grote kansen op een periode met zonnig weer. Daarnaast loopt de temperatuur in de loop van volgende week op van zo’n 20 graden op maandag tot mogelijk zomerse waarden later in de week. De temperatuurverwachting gaat momenteel nog wel gepaard met onzekerheid.

De maand september nadert en dit betekent dat de meteorologische herfst alweer in zicht komt. De dagen worden ook merkbaar korter, maar de zon kan deze tijd van het jaar nog steeds behoorlijk krachtig zijn met ’s middags UV-index 4 tot 5.

Bron: Meteovista.