Lanakense pyromaan riskeert celstraf van 4 jaar voor brandstichting carnavalswagen

De 55-jarige Alkenaar Karel B. is zopas schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw. De jury beraadt zich later vandaag nog over de strafmaat. Het slachtoffer, Annick Haesevoets, overleed na het eten van tiramisu waarin slaapmiddel vermengd zat. Vandaar de naam: tiramisumoord. Maar het bleek allemaal zo simpel niet. Volgens experts kon het slachtoffer niet zijn overleden aan het slaapmiddel dat in het dessert zat. Karel B. werd ervan verdacht zijn vrouw nog gesmoord of verstikt te hebben. Maar ook daar was geen sluitend bewijs over. Karel B. bleef ook altijd zijn onschuld uitschreeuwen. In zijn laatste woord aan het hof zweerde hij nog dat hij "Annick echt, echt niet vermoord had." Schoonfamilie gelooft in onschuldNog opvallend aan deze zaak: de schoonfamilie van de beschuldigde stond als één blok achter de man. ''Karel kan dit niet gedaan hebben,'' luidde het in de assisenzaal in Tongeren. De vader en de zus van het slachtoffer Annick Haesevoets, kregen het woord in de rechtbank. Ze hebben geen slecht woord te vertellen over beschuldigde Karel B. uit Alken. Volgens de zus zou eerder Annick Haesevoets zelf de slaappillen in de tiramisu hebben gedaan dan Karel B. Een opmerkelijke uitspraak, daarom is er ook geen burgerlijke partij. Open relatieBeschuldigde Karel B. en Annick Haesevoets hadden een open relatie. Karel B. beschikt over 98 seksueelgetinte filmpjes die hij naar eigen zeggen in opdracht van Annick moest maken. Ook een minnaares van Karel B. kreeg het woord in de assisenzaal en ook zij kon niets fouts over hem zeggen. De zus van Karel B. kon dat wel. Ze noemde haar broer een egoïst. De twee liggen met elkaar in de knoop door een erfeniskwestie. SchuldigDe jury heeft nu beslist dat Karel B. schuldig is aan de moord op zijn vrouw. Hoe zwaar zijn straf zal zijn, is nog niet duidelijk.