Late winterprik bedreigt fruitoogst

De late winterprik bedreigt de fruitoogst in Haspengouw. Het KMI kondigt de komende nachten vriestemperaturen aan. Dat is geen goede zaak voor de bloesems, die door de vrieskou onherstelbare schade kunnen oplopen. Vooral kersen- en pruimentelers houden zich gereed om bij nachtvorst in te grijpen.

Het zonnige en warme lenteweer van de voorbije week heeft verschillende fruitbomen in bloei gezet. Vooral kersenbomen van vroege kersenrassen zoals de Samba, pruimenbomen en vroege perenvariëteiten staan in bloei. Als het hard vriest en de bomen worden niet beschermd, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor de vrucht. "De kersen- en perenbloesems zijn nu bijzonder kwetsbaar. Door vriesweer kunnen ze aangetast worden en afsterven”, vertelt Hilde Vautmans, schepen van landbouw in Sint-Truiden. “Sommige bomen kunnen zich na vorstschade herstellen, maar hebben als gevolg een veel kleinere fruitproductie. De stad Sint-Truiden volgt de situatie samen met de telers op de voet op.”

Vuurpotten

Kersentelers houden zich de komende nachten klaar om bij vorst maatregelen te nemen. “Verschillende fruittelers beschikken over een vorst-alarm dat afgaat als de temperatuur in de boomgaard onder nul zakt”, zegt Dany Bylemans van Proefcentrum Fruit. “Als dat gebeurt, worden er onmiddellijk vuurpotten aangestoken. Hiermee kan de temperatuur zo’n 2 à 3 graden stijgen.”

“In het nieuwe GAS-reglement van Sint-Truiden hebben we specifiek opgenomen dat 'verbranding om vorstschade in de landbouw te voorkomen' toegelaten is. De fruitteler die al met zoveel zorgen zit, kan hierdoor de nodige maatregelen treffen”, voegt schepen Hilde Vautmans toe.

Perenoogst

Ook sommige peersoorten zoals de Doyennee en de Durendeau, die net op punt stonden om in bloei te gaan, lopen een risico op vorstschade. De Conference peer is voorlopig gevrijwaard. Deze peersoort is de meest voorkomende variëteit in de perenteelt net omdat ze minder vorstgevoelig is.

“Voor de fruittelers is dit het belangrijkste moment van het jaar. Schade aan bloesems betekent dat een heel jaar werk verloren is. We hopen dan ook dat het weer gunstig evolueert”, besluit burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren.