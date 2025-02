Leegstand neemt toe in Limburg: 323 panden staan leeg in Hasselt

323 winkels in Hasselt staan leeg. Dat is een stijging met meer dan 7 procent tegenover begin vorig jaar of 22 panden meer. De totale leegstand in de provinciehoofdplaats is zo meer dan 15 procent.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. In heel Vlaanderen neemt de leegstand van handelspanden na drie jaar opnieuw toe. Sinds 2021 was er een geleidelijke daling, maar die ban lijkt nu gebroken. In Limburg is er een stijging van vijf procent, in Maaseik zelfs een toename van 10 procent leegstand. Genk doet het wel goed, daar openden vijf extra winkels op één jaar tijd. Werkgeversorganisatie Unizo Limburg wil dringend een sterker beleid rond de handelskernen en wil geen vergunningen meer zien voor shoppingcentra in de periferie. De stijging van de leegstand is te zoeken in een combinatie van de economische toestand, het stijgend aantal faillissementen en ook deels door een afbouw van het aantal bankkantoren, zo meent Unizo.