Leerkracht in Leopoldsburg geschorst na agressie tegenover leerling

- Wie in Limburg een bedrijf wil starten of uitbreiden moet bijna 100 dagen wachten op een omgevingsvergunning. Daarmee scoort onze provincie het slechtst in heel Vlaanderen.- De brandweer moet 700 keer uitrukken voor stormschade in Limburg. In Alken sneuvelen vijf glazen wanden van een padelterrein.- Intussen kondigen zich nieuwe rukwinden aan. Het zal nog dagenlang hard blijven waarien in Limburg.- Vijf maanden nadat Antwerp in blessuretijd de titel ontfutselde van Racing Genk, staan beide ploegen voor het eerst weer oog in oog.- En ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag geeft de foto-expo Little Red Man een overzich van de indrukwekkende internationale carrière van Willy Claes.