Leerlingen KTA Alicebourg in Lanaken behalen eerste plaats op de Benelux finale van First Lego League

Na drie weken paaspauze, gaan vandaag de scholen weer open. En dat zorgt voor veel blije gezichten, bij leerlingen én leraren. Maar toch zijn de juffen en meesters bezorgd over eventuele besmettingen in de klas. Dat dubbel gevoel heerst ook in de lagere school voor bijzonder onderwijs, het Klavertje Drie in Bilzen. Want de besmettingscijfers zijn nog steeds hoog in onze provincie. De kans dat een kind of collega besmet raakt, is groot.