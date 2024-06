Leerlingen maken documentaire over gewelddadige confrontaties op Duits kerhof Lommel in de jaren '80

door Bart Husson

In Lommel hebben leerlingen van Provil ION een zwarte pagina uit de geschiedenis van de stad belicht in een documentaire. Ze tonen de verschillende gewelddadige confrontaties tussen extreemrechtse groeperingen en anti-fascistische tegenbetogers op het Duits kerkhof in de jaren tachtig. Uiteraard zien de jongeren parallellen met de opmars van rechts, maar ook de stijgende populariteit van extreem links in ons land. De documentaire: "Van Laatste Rustplaats Tot Strijdtoneel" heeft het over het verleden maar is tegelijkertijd dus ook brandend actueel.