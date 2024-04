Leguaan loopt los in Lommelse Sahara

- De man die in Riemst een wijkagente in elkaar sloeg, riskeert vier jaar cel. Tijdens de zitting van de rechtbank bedreigde de verdachte een advocaat van het slachtoffer.- De brandweer van Lommel doet een oproep aan wandelaars om alert te zijn voor een grote leguaan in het natuurgebied de Sahara. Voorlopig is een onscherpe foto het enige spoor van het dier.- Noord-Limburgse ondernemers voeren actie voor een snellere realisering van de Noord-Zuidverbinding.- In Sint-Truiden komt de nieuwe partij WOW voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.- En exclusief voor TV Limburg toont Koen Vanmechelen de plek waar het voor hem allemaal begon. We hebben een verslag vanop de kunstbiënnale in Venetië.