Lichaam Jürgen Conings gevonden

Het lichaam van Jürgen Conings is teruggevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat is aan de redactie van TV Limburg bevestigd door de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere.

Het is Tollenaere zelf die het lichaam gevonden heeft. Tijdens een fietstocht in het natuurpark rook hij een vreemde geur. Daarop verwittigde hij het leger, dat nog altijd in de regio aanwezig is omdat de klopjacht op Jürgen Conings niet ten einde was. Militairen kwamen ter plaatse en vonden het lichaam. Zopas kwam de bevestiging dat het om Jürgen Conings gaat.