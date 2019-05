Voor onze reeks gesprekken, die Armand Schreurs had met de lijsttrekkers, blijven we in Bilzen. Johan Danen zetelt er in de gemeenteraad, maar hij was ook 5 jaar lang actief als Vlaams parlementslid. In 2014 haalde Groen eindelijk de zetel binnen waar ze zo op hoopten. Danen is opnieuw lijsttrekker voor het Vlaams parlement op 26 mei. Dit is 'Armand'.