Limburg is de aantrekkelijkste Vlaamse regio voor dichtbijtoerisme

Limburg is de populairste vakantiebestemming voor toeristen die in eigen land op vakantie willen. Toerisme in Vlaanderen is veel meer dan enkel de Belgische kust en de kunststeden. "Jaarlijks 3,7 miljoen gasten, goed voor 10,2 miljoen overnachtingen, kiezen voor een verblijf in een van onze groene regio’s," klinkt het bij Visit Limburg.

Om het toerisme in die regio’s in kaart te brengen, voerde Westtoer in opdracht van en in samenwerking met de andere provinciale toeristische organisaties en met Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek uit van maart 2023 tot maart 2024 bij bijna 5000 respondenten. De reden voor het bezoek? In de meeste gevallen werden verschillende activiteiten gecombineerd, maar vakantiegangers gaan duidelijk graag voor beweging met een fiets- of wandelvakantie. "Limburg springt er als regio met kop en schouders bovenuit. Vakantiegangers kiezen voor Limburg omwille van de natuur, de gastvrijheid, het recreatief fietsaanbod en de gezelligheid en gastronomie. Dat gasten achteraf ook aangeven zeker opnieuw op vakantie te komen in Limburg, bevestigt dat de verwachtingen worden ingelost," aldus Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Visit Limburg.

Inspanning als ontspanning

Vlaamse regio’s zijn de ideale bestemming voor een tussendoorvakantie en staan met 3,7 miljoen gasten in voor 42% van de vakantiegangers, ten opzichte van 28% aan de kust en 31% in de kunststeden. Vier op de tien gasten kiest voor een thematische vakantie, meestal in het teken van fietsen of wandelen. Wandelen blijkt de populairste activiteit op vakantie te zijn, gevolgd door een horecabezoek, recreatief fietsen en natuurbeleving.

Ongeveer de helft van de gasten maakt tijdens hun verblijf een wandeling van meer dan 1 uur. 42% volgde tijdens deze wandeling een bewegwijzerde route en 34% gebruikte een wandelnetwerk met knooppunten. Daarnaast maakt 37% van de gasten een fietstocht van minstens een uur. Voor 77% van de fietsers is een fietsnetwerk met knooppunten de voorkeursroute.

Gastvrijheid troef

Wanneer gevraagd wordt welke eigenschappen ze toewijzen aan hun vakantiebestemming, antwoorden respondenten dat ze vooral onder de indruk zijn door de gastvrijheid, de bereikbaarheid en de mooie natuur. Die positiviteit uit zich ook in de tevredenheidsscore waarbij maar liefst 89% van de mensen aangeeft zeer tot uiterst tevreden te zijn over de regio waarin ze verblijven.

Ook de logies worden gesmaakt, want die zorgen bij 86% van de bezoekers voor een zeer hoge tevredenheid.

Economische return

Verblijfstoeristen geven gemiddeld 113 euro per nacht en per persoon uit. Globaal genereert het verblijfstoerisme in de Vlaamse regio’s een omzet van 809 miljoen euro. Gedeputeerde en voorzitter van Visit Limburg Igor Philtjens: "Het dichtbijtoerisme in de Vlaamse regio’s zit in de lift en dat is goed nieuws. Toeristen zorgen voor omzet bij de lokale toeristische ondernemers en tonen aan dat het hier de moeite waard is om te ontdekken. We blijven ons dus inzetten om een kwalitatief toeristisch aanbod te voorzien en verder te investeren in ons wandel- en fietsaanbod, die duidelijk onze troeven blijken te zijn."

Limburg blinkt uit

Wanneer men specifiek naar de scores van Limburg kijkt, valt het op dat de provincie goed presteert op vlak van natuur en fiets- en wandelaanbod. Limburg staat dan wel bekend als fietsparadijs, ook voor wandelen blijkt de provincie dus top of mind te zijn. 97% van de ondervraagden geeft aan dat onze provincie uiterst geschikt is om te wandelen.

De regio Limburg heeft de hoogste algemene tevredenheid met 93% en over de logies in Limburg geven 88% van de vakantiegangers aan zeer tevreden te zijn.

Voorafgaand aan een vakantie in Limburg zoeken mensen vaak informatie op online (55%), gevolgd door ervaringen van een eerder bezoek (40%) en aanbevelingen van vrienden of familie (18%). Ten opzichte van de andere regio’s, wordt voor een verblijf in Limburg vaker aangegeven dat de website van de toeristische regio wordt bezocht (36%) en dat de promospot (73%) en het Gast-magazine (43%) inspireren om in Limburg op vakantie te gaan. “Ik ben blij om te zien dat onze inspanningen rond bestemmingspromotie lonen. Dankzij de doelgerichte communicatie weten gasten wat de Limburgse troeven zijn en wat ze hier kunnen verwachten” besluit Igor Philtjens.