Limburg is de snelst groeiende competitieve regio in Vlaanderen

Er is een forse piek in het aantal langdurig werklozen in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. 1 op 3 werkzoekenden in onze provincie is langer dan 2 jaar werkloos. Vlaams parlementslid Rob Beenders maakt zich zorgen over die groeiende groep Limburgers die niet meer aan de bak komt en roept de bevoegde minister op om actie te ondernemen.