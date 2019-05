Limburg Kiest: 'Armand' (deel 5) - Els Robeyns (sp.a)

Wouter Raskin is vandaag te gast in onze studio. Hij en dus niet Frieda Brepoels zal de lijst van de N-VA trekken bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen. Brepoels kondigde al eerder aan dat ze een stap terugzet in de lokale politiek en ze houdt zich daaraan. Het is nu aan Raskin om de burgemeesterssjerp van Bilzen terug te bemachtigen voor N-VA.