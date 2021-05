Er lijkt zich een daling voor te doen in de Limburgse coronacijfers. "De cijfers zijn voorzichtig hoopgevend", zegt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Maar het virus is nog duidelijk aanwezig in onze provincie. Het aantal coronapatiënten op de intensieve afdelingen in de Limburgse ziekenhuizen, ligt al bijna twee weken rond de vijftig. Die bezetting blijft redelijk stabiel, omdat het sterftecijfer ook hoog ligt. De Indische variant van het coronavirus is inmiddels ook opgedoken in 3 gezinnen in Hasselt.