Limburg.net gestart met nieuw ophalingssysteem Optimo

In 2021 waren er in Limburg 6.908 ziekenhuisbevallingen. Dat blijkt uit een voorlopige telling van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Dat zijn er 112 of 1.6 % meer dan in 2020. Het is een opmerkelijke breuk met de trend van een dalend geboortecijfer. Leidde de COVID-lockdown en andere coronamaatregelen in 2020 nog niet tot een stijgend geboortecijfer, dan lijkt dat dus wel het geval te zijn voor 2021. Heel wat van de kinderen geboren in 2021 zijn uiteraard verwekt in 2020. Nog nooit waren er in Vlaanderen zoveel moeders die via keizersnede bevielen dan in 2020. Dit cijfer was de laatste jaren gestabiliseerd maar stijgt dus terug in 2020. Bijna een vierde (22,5 %) van de kinderen komt via keizersnede ter wereld. Het aandeel keizersneden neemt toe met de leeftijd van de moeder en de BMI voor de zwangerschap. Een toename van het aantal moeders met overgewicht en obesitas ligt dan ook mee aan de basis voor een toenemend aandeel keizersnedes. Bij het begin van de zwangerschap hebben bijna 40 % van Vlaamse vrouwen een ongezonde BMI. Bij een te hoge BMI tijdens de zwangerschap is er beduidend meer risico op diabetes, hypertensie en keizersnede. Ook lopen de kinderen van vrouwen die lijden aan obesitas beduidend meer kans om later zelf gewichtsproblemen te hebben.