- Zijn gevoelige gegevens van u en mij in handen van hackers na een aanval tegen Limburg.net? De intercommunale onderzoekt de gevolgen van de cyberaanval.- Het regent klachten over het nieuwe vervoersplan van de Lijn. Door de afschaffing van 600 bushaltes komen inwoners van dun bevolkte gebieden zoals Limburg er bekaaid vanaf.- Het aantal meldingen bij het anonieme meldpunt voor drugs in Limburg blijft stijgen. Bij minstens 1 op 10 meldingen levert de tip onmiddellijk resultaat op.- In Leopoldsburg trekt de CD&V van Wouter Beke in kartel met PRO naar de gemeenteraadsverkiezingen. Marleen Kaufmann wordt lijsttrekker en is kandidaat-burgemeester.- En de afschaffing van de provincies lijkt niet meer aan de orde. Gedeputeerde Inge Moors meent dat geen enkele politieke partij dat nog op tafel zal leggen.