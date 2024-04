Limburg.net start campagne tegen agressie tegen personeel

En we blijven nog even in Sint-Truiden want de stad heeft er binnenkort nieuwe ereburger bij. Doelman Simon Mignolet wordt voorgedragen als veertiende ereburger van de stad naast onder andere turnster Nina Derwael, auteur Toni Coppers en regisseur Michaël Roskam. De gemeenteraad moet eerst nog haar akkoord geven, maar het schepencollege is alvast overtuigd om hem tot ereburger van de stad Sint-Truiden te benoemen.