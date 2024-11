Europese wedstrijd van Limburg United tegen Szolnoki live op TV Limburg

door Tom Kums

Morgen gaat Limburg United in de Fiba Europe Cup op zoek naar zijn tweede overwinning in de poule. United krijgt dan het bezoek van het Hongaarse Szolnoki. In principe is dat de meest haalbare kaart, want de Hongaren verloren al 4 keer. In de heenwedstrijd won Limburg er nog met 95-100 na verlengingen. De wedstrijd kan u morgen live volgen op onze zender vanaf half negen met commentaar van Dirk Jacobs en Limburg United-speler Toon Ceyssens. Met hen blikken we vooruit.