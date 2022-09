Limburg.net start proefproject in Lommel: grijze, groene en gele vuilniszakken mogen naar recyclagepark

Uniek, zo kan je het multi-provider snellaadpark noemen dat vandaag op de Corda Campus in Hasselt in gebruik werd genomen. Er werd 24 snelladers geïnstalleerd die werden geplaatst door 7 verschillende Limburgse en internationale providers. Het is het eerste project van die omvang in Europa. De officiële opening gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.