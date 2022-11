Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 1,2 miljoen euro in de ontharding en vergroening van Alken en Sint-Truiden. Ze kreeg daarvoor groen licht van de Vlaamse regering. De geselecteerde steden en gemeenten worden via financiële steun én projectbegeleiding geholpen met ontharden en slopen. Op de vrijgekomen ruimte wordt opnieuw plaats gemaakt voor natuur en water. Zo worden groenblauwe aders versterkt en de geselecteerde Vlaamse steden beter bestand tegen de klimaatverandering. "Onze steden en gemeenten ontharden en vergroenen is een uitermate geschikte manier ons te wapenen voor de klimaatverandering. Beton maakt plaats voor groen en water, wat niet alleen voor afkoeling zorgt in hete zomers, maar ook water laat infiltreren in onze bodem zodat we voldoende hebben in periode van droogte. Met deze investeringen maken we ook in onze Limburgse dorpskernen de Blue Deal waar op het terrein en zorgen we voor een aangenamere leefomgeving voor de inwoners," zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. 600.000 euro voor vergroening dorpskern AlkenAlken zal de dorpskern vergroenen door enerzijds de Herk opnieuw open te leggen en te laten meanderen en anderzijds door het slopen, ontharden en vergroenen van de verouderde gebouwen, het verkeerspark, een deel van de Koutermanstraat en enkele voetpaden. De locatie van het project is strategisch gelegen en vormt een schakel tussen het regionale valleilandschap en de dorpskern. Dit past in de vooropgestelde visie van Alken Valley 2030 en draagt bij tot een klimaatrobuust Alken. Marc Penxten, burgemeester van Alken, is tevreden dat de minister mee investeert in een betere kwaliteit van leven en in een meer duurzame omgeving voor alle inwoners: "Met Alken Vallei 2030 doen we veel meer dan een klimaat-robuust Alken realiseren. Naast het openleggen van de Herk in De Alk en aan het Laagdorp, zorgen we voor meer groen en meer plekken voor onze inwoners om van te genieten en samen te komen. De versterking van ons sociaal weefsel gaat hier hand in hand met een duurzamer Alken". 600.000 euro voor ontharding Veemarkt Sint-TruidenDe voorbije jaren werkte de stad Sint-Truiden reeds aan het herwaarderen van verschillende beeklopen. In het kader van de Proeftuinen Ontharding wordt de eerste fase van de Veemarkt site onthard. Door deze bijkomende investering kan ook de tweede fase van deze grootschalige ontharding gerealiseerd worden. Hierbij wordt de ingekokerde Cicindria open gelegd en wordt het plein verder groenblauw en klimaatrobuust vorm gegeven. Op deze manier worden de laatste missing links van het groenblauw netwerk in de stad aangepakt. Nina Kvikvinia, schepen van milieu en natuur in Sint-Truiden, is blij met extra middelen om de ontharding van de Veemarkt aan te vatten: "De ontharding van de Veemarkt zorgt voor een prachtige groene schakel tussen het Speelhof en het stadscentrum. Een absolute beleidsprioriteit krijgt zo concreet vorm. Door de ingekokerde Cicindria open te leggen krijgt het water meer ruimte in de stad, wat zowel in periodes van droogte als in periodes van wateroverlast een pluspunt zal zijn".