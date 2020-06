Limburgs zorgpersoneel trekt aan de alarmbel

- De Universiteit Hasselt moet toch voor 12 nieuwe richtingen gaan en er moeten meer mensen van diverse afkomst deelnemen aan onze universiteit. Dat zijn enkele opvallende uitspraken uit het Ultieme Rectorendebat dat vanmiddag exclusief op TV Limburg werd uitgezonden. Kandidaten Bernard Vanheusden en Piet Pauwels gingen met elkaar in debat over de toekomst van de UHasselt. Vrijdag weten we wie van hen de nieuwe rector wordt.- Het hof van beroep in Brussel moet zich uitspreken over de KU Leuven die een diploma weigert uit te reiken aan een Hasseltse studente. De universiteit kreeg over de hele lijn gelijk van de rechter in eerste aanleg. - In Leopoldsburg barst een beeldenstorm los rond de erfenis van koning Leopold de tweede. Straatnaamborden worden beklad en een standbeeld wordt beschermd met een spandoek.- In Sint-Truiden arriveren de eerste toeristen die genieten van gratis overnachtingen die de economie in de stad moeten doen heropleven na de coronacrisis. - En in Genk wordt een drieling geboren. Twee jongens en een meisje verkeren in uitstekende gezondheid.