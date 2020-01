Limburgse aannemers nemen voortouw in rioolrenovatie

Donderdag is het exact 46 jaar geleden dat 23 internaatjongens tussen 12 en 15 jaar het leven lieten na een zware brand in het Sint-Franciscollege in Heusden-Zolder. Theatergezelschap Het Nieuwstedelijk reconstrueerde dit drama in hun voorstelling VUUR. Deze voorstelling kan u donderdag vanaf negen uur 's avonds bekijken op TV Limburg. In ons TVL Nieuws vandaag keren we terug naar 23 januari 1974: een zwarte dag in de geschiedenis van de gemeente Heusden-Zolder en bij uitbreiding heel Limburg.