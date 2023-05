Limburgse B&B's volzet voor Hemelvaartweekend

door Geert Kusters

Het Hemelvaartweekend belooft een toeristische topper te worden in Limburg. Mooi weer, een verlengd weekend en vakantie in het onderwijs over de taalgrens zorgen ervoor dat de meeste bed and breakfasts in onze provincie volgeboekt zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. Ook de bed and breakfast in paardenstoeterij Het Welthof in Bree is volgeboekt. De gasten geven zich de volgende dagen over aan wandelen, fietsen en paardrijden.