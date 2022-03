Limburgse band Fuel Balance lost nieuwe single Foxy

Filmmaker Michiel Thomas stelt vanavond zijn nieuwe docudrama Gemmel & Tim voor in het Dommelhof in Pelt. Deze misdaaddocumentaire gaat over de controversiële drugsoverlijdens van Gemmel Moore en Timothy Dean. Die twee hebben elkaar nooit ontmoet, maar stierven onder gelijke omstandigheden in het huis van de rijke politicus Ed Buck. De film zal ook getoond worden in middelbare scholen omwille van de maatschappelijke thema's. Het is de derde langspeelfilm van Peltenaar Michiel Thomas.