De Hasseltse onderneemster Caroline Rigo opent een derde vestiging van Café Beauté in een authentiek pand in de Statiestraat in Mol. Het pand in Victoriaanse stijl vond lang geen nieuwe eigenaar. Nu is het dus een schoonheidssalon in combinatie met horeca en een winkel. Na Hasselt en Knokke opent de onderneemster dus een derde vestiging in de Kempen.