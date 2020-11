Sociale onrust bij Friesland Campina in Lummen en Yoko Cheese in Genk. De 750 werknemers vrezen voor hun job, nu de hoofddirectie aangekondigd heeft dat ze een 1000-tal banen schrapt in Nederland, België en Duitsland. In welke vestigingen van de Friesland Campina-groep en hoeveel jobs er precies sneuvelen, is niet bekend. De aandeelhouders maakten er zich vanmorgen vanaf met een droge mededeling, aldus de socialistische vakbond ABVV, die dit geen stijl vindt en dreigt met acties. Voor het personeel komt de aankondiging als een donderslag bij heldere hemel.