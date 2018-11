Limburgse onderzoeksrechter wordt van dossier Propere Handen gehaald

Op de Breeërsteenweg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een voetganger aangereden door een wagen. De aanrijdende bestuurder stopte niet en pleegde vluchtmisdrijf. De voetganger raakte zwaargewond. Aan de hand van een afgebroken spiegel, kon de politie de dader opsporen. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00u45 is een 57-jarige voetganger uit Kinrooi zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een wagen. De voetganger wandelde in de richting van Kinrooi centrum en werd langs achter aangereden. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. De bestuurder van de wagen stopte niet en reed verder in de richting van Kinrooi. Op de plaats van de aanrijding werden brokstukken van de wagen gevonden. Deze zijn in beslag genomen in het kader van verder onderzoek. Politie CARMA spoorde zaterdagnamiddag de 18-jarige bestuurder uit Kinrooi op en arresteerde hem. De man werd op het commissariaat verhoord en later op de avond opnieuw in vrijheid gesteld. Hij zal zich later nog moeten verantwoorden.