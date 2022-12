De Rode Duivels zitten nu volop in voorbereiding voor hun volgende wedstrijd op het WK, morgen tegen Marokko. Hopelijk zijn de spieren voldoende hersteld van het vorige duel tegen Canada, want daar speelt een Limburgs familiebedrijf ook een belangrijke rol in. NAQI uit Halen ontwikkelt en produceert huidverzorgingsproducten, onder andere voor de sportwereld. De medische staf van de Rode Duivels gebruikt zo de producten van het Limburgs bedrijf om de spieren van de spelers sneller te laten herstellen na een wedstrijd. Dat vertelt Nik Geyskens van NAQI in Het Blijft in de Familie.