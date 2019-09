Limburgse start-up Bullswap neemt bouwsector mee naar het digitale tijdperk

De Limburgse kledingketen JBC sluit haar winkel in het centrum van Genk. Dat doet ze naar eigen zeggen om meer te kunnen investeren in het tweede Genkse filiaal op de Hasseltweg. De sluiting is voorzien eind februari 2020. Claes Retail Group, de groep boven de kledingketens JBC en Mayerline, lijdt het derde jaar op rij verlies en moet keuzes maken door de snelle opmars van e-commerce en het veranderende klantengedrag. In het voorjaar van 2020 investeert het familiebedrijf in 12 JBC-filialen om zo bijvoorbeeld in te zetten op de klantbeleving.