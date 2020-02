Gezichtstatoeages populair, maar veel tattoo-artiesten weigeren ze te zetten

Speelgoed voor volwassenen is aan een opmars bezig. Dan hebben we het uiteraard niet over knuffels of verkleedkleding, maar over kleine standbeelden en andere merchandise van actiehelden en gamefiguren. De 22-jarige Hasselaar Alexander Mercken ziet er potentieel in en opende met Collecthors een online winkel. Hij schrijft ook blogs en maakt vlogs omdat verzamelaars een hechte gemeenschap vormen op het internet. En ze willen betalen. De duurdere beelden kosten meer dan tweehonderd euro.