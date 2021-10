Limburgse veiligheidsschool organiseert gespecialiseerde opleiding Nederlandstalige en Franstalige reddingshonden

- Energiespecialisten van Energyville in Genk waarschuwen dat onze energiefactuur NOG duurder zal worden dan de crisisprijzen waarover vandaag zoveel verontwaardiging heerst. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen en overstappen op duurzame oplossingen zoals warmtepompen.- Vlaams minister Bart Somers kondigt maatregelen aan tegen de Sultan Ahmet moskee in Heusden-Zolder. Volgens de staatsveiligheid helpt de moskee aan de verspreiding van extremisme in Limburg. - Koning Filip toont zich in Genk onder de indruk van de manier waarop de groep H. Essers openstaande vacatures invult.- Bij een brand in Diepenbeek raakt een vrouw gewond. Het appartement stond in een mum van tijd in lichterlaaie. - En voor het eerst sinds corona kunnen studenten het academiejaar weer onbezorgd inzetten tijdens de Student Take Off in Hasselt.