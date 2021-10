- In Houthalen-Helchteren verdwijnen zwarte vlaggen en protestborden. In plaats daarvan duiken de eerste spandoeken op die het nieuwe tracé van de Noord-Zuid-verbinding toejuichen. - In Genk vernielen everzwijnen de pas aangelegde tuin van jeugdschrijfster Maria Mutto. De everzwijnen laten zich gewillig filmen in de achtertuin.- Ook in Limburgse kleuterklasjes begint vandaag de veelbesproken Koalatest die taalachterstand bij de allerkleinsten moet detecteren. We gaan kijken bij de Toverfluit in Hasselt hoe dat in zijn werk gaat. - Het fiscale gunstregime voor Belgische profvoetballers scoort gemiddeld in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt. Een eventuele hervorming van de belastingen gaat volgens de onderzoekers best gepaard met een overgangsperiode.- En HLN-journalist Marco Mariotti schrijft een boek over de Maasmechelse dokter Théodore Hauben grondlegger van de gynaecologie en de Marc Van Ranst van zijn tijd.